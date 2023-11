Турција го отповика амбасадорот на Израел

Турција соопшти дека го отповикува својот амбасадор во Израел поради одбивањето на Израел да се согласи на прекин на огнот во Газа, пренесува Тајмс оф Израел (Times of Israel).

Турското Министерство за надворешни работи соопшти дека Сакир Озкан Торунлар бил отповикан „со оглед на хуманитарната трагедија во Газа предизвикана од континуираните напади на Израел против цивили и одбивањето на Израел да прифати прекин на огнот“.

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi

