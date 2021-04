Откако словенечкиот портал „Нецензурирано.си“ денеска го објави неофицијалниот дипломатски документ „нон-пејпер“ со наслов „Западен Балкан – патот напред“, темата за прекројување на границите на Западниот балкан повторно постана главна тема во медиумите од поранешна Југославија.

Радио-телевизија Словенија денеска ги пренесе главните делови од објавениот документ на „Нецензурирано.си“, но и информациите од официјален Брисел дека таквиот документ не го виделе. И „Нецензурирано.си“ пишува дека досега никој официјално не потврдил оти претседателот на Европскиот совет добил ваков документ, иако тврдат дека документот од Љубљана го испратил премиерот Јанез Јанша во февруари годинава до Брисел, но без никаков потпис и испраќач што е наведен во текстот.

Радио-телевизија Словенија го пренесува и ставот на Европската комисија дека не е запознаена со наводниот документ, а позицијата на ЕУ за границите на регионот е јасна – ништо не треба да се менува.

Во меѓувреме, словенечката пратеничка во Европскиот парламент од опозициската Листа на Марјан Шарец, Ирена Јовева денеска на Твитер напиша дека ваквиот „нон-пејпер“ е недозволив и е во спротивност со вредностите на ЕУ и меѓународните договори.

Slovenia media @necenzurirano_ today revealed the non-paper allegedly circulating in the EU. It is unacceptable and goes against all EU values and international agreements. Appalling to be even thinking of redrawing borders according to ethnic principles in the WB. pic.twitter.com/7YZscHqOUO

— Irena Joveva (@IJoveva) April 15, 2021