Политичарката Александрија О.Кортез играше видео игра со цел да ги охрабри гледачите да гласаат

Познатата политичкарка од Демократската партија во САД, Александрија Окасио-Кортез вчеравечер дебитираше на стриминг платформата Twitch играјќи ја видео играта „Меѓу нас“, при што ги охрабри гледачите да гласаат. Нејзиниот пренос беше гледан од околу 500.000 гледачи од почетокот на нејзиниот стрим.

Окасио-Кортез во понеделникот на Твитер се обрати прашувајќи: „Дали некој сака да игра со мене на Twitch за да излезе на гласање? Никогаш претходно не сум играла, но изгледа забавно.“

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun)

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020