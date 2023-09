Почина Сер Мајкл Гамбон, познат по улогата на професорот Дамблдор во „Хари Потер“

На 82 годишна возраст, почина актерот Сер Мајкл Гамбон. Веста за смртта ја соопшти неговото семејство, јави Би-би-си.

Гамбон беше најпознат по улогата на професорот Албус Дамблдор во шест од осумте филмови за Хари Потер.

Во неговата шестдецениска кариера, актерот родум од Даблин работеше на телевизиски, филмски, театарски и радио проекти, а освои четири БАФТА награди.

Неговата сопруга Лејди Гамбон и синот Фергус изјавија дека нивниот сакан сопруг и татко починал мирно во болница по напад на пневмонија.

По смртта на актерот Ричард Харис, Сер Мајкл ја презеде улогата на Дамблдор – директорот на училиштето за волшебници Хогвортс, во филмскиот хит за Хари Потер, базиран на романите на Џ.К. Роулинг.

Во објава на официјалната страница на серијалот за Хари Потер на социјалната мрежа „Х“, поранешен Твитер, се искажува жалење за смртта на Сер Гамбон.

„Тој им донесе неизмерна радост на обожавателите на Хари Потер од целиот свет со својот хумор, добрина и благодат. Неговиот спомен засекогаш ќе го чуваме во нашите срце“, се вели во објавата на страницата на Хари Потер на „Х“.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

— Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023