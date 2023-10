Објавен е нов трејлер од „World of Warcraft“ за проширувањето „Guardians Of The Dream“

Објавен е најновиот трејлер за „World of Warcraft“ (Светот на војување) што се однесува на проширувањето (или поголем „пач”) на играта со нови мисии, секакви содржини и зона „The Emerald Dream“ (Смарагдниот сон) за кое и претходно пишувавме.

Се работи за трејлер, но и за „In-game cinematic“ приказна од најновата експанзија „Dragonflight“, која е многу штура. Целата игра се заснова на учење на механиките на новата класа и раса „Драктир Евокер“.

Најголема поврзаност со „The Emerald Dream“ има расата и класата „nightelf“ друид (ноќен елф), а најмаркантен лик е Малфурион Стормрејџ кој може да премине во Смарагдниот Сон преку длабок медитативен мечкин сон и да го пренесе својот дух во ова друго поле на постоење. Малфурион е женет со Тиранда, која повеќето ја знаат како „Свештеничка на Месечината“ (Priestes of the Moon) и му е брат на Илидан Стормрејџ – првиот ловец на демони (Demonhunter).

Кога сме кај ловците на демони, направени со нови правила за земање на мечовите на Илидан и добивање на опцијата да го ставите тој изглед на други мечови. Односно, мора да ви паднат на „Демонхантер“ и потоа со истиот ловец на демони да го победите Илидан, повторно преку „time walking“ за специјално достигнување наречено „I’ll Hold On To These Until You Get Out“.

Се очекуваат многу промени во играта со „Смарагдниот сон“, што како реон со волшебна шума ќе биде пријатна атмосфера за истражување. Исто така, и новите мисии малку ќе ја „зачинат” играта.

Дополнението ќе биде означено како „patch 10.2“ – „Guardians of the Dream“ и се знае дека ќе излезе есенва, но конкретен датум не е најавен.