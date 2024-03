Меѓународниот центар за новинари во поддршка за Фондацијата Метаморфозис

Меѓународниот центар за новинари (ICFJ) изрази поддршка за Фондацијата Метаморфозис по јавните напади против сегашните и поранешни вработени во фондацијата вклучувајќи ги новинарите во порталот Вистиномер.

Во своето соопштение, ICFJ ја забележуваат дезинформациската кампања против Метаморфозис, која вклучува лажно претставување на проверката на факти како цензура и обвинувања за нелегални активности од страна на фондацијата. Дополнително, од таму потенцираат дека по социјалните мрежи забележале повици за насилство против вработените во Метаморфозис.

„Ние го поддржуваме нашиот партнер, Фондацијата Метаморфозис, и силно ги осудуваме овие неприфатливи напади. Тие ги загрозуваат поединците во фондацијата и со поттикнување насилство, поткопување на довербата во новинарските организации и ширење страв му штетат на општеството“, вели претседателката на ICFJ, Шарон Мошави.

Our partner, the Metamorphosis Foundation (@fmeta), is the target of a disinformation campaign endangering its staff and undermining #pressfreedom in North Macedonia. ICFJ stands with our partner and strongly condemns these attacks. https://t.co/yWRjakA9LZ — International Center for Journalists (@ICFJ) March 8, 2024

ICFJ ги повика сите надлежни институции, вклучувајќи го Министерството за внатрешни работи, судството и јавното обвинителство да ги преземат соодветните чекори.

Претходно, осуди за нападите врз новинарите на медиумите кои се дел од Фондацијата стигнаа од Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ).

Дополнително, амбасадорот на Европската Унија во С. Македонија Дејвид Гир, германската амбасадорка во земјава Петра Дрекслер, холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, шведската амбасадорка Ами Ларсон Џаи и заменикот амбасадор на Италија во Република Северна Македонија, Марио Де Роза изминатата недела ја посетија Фондацијата Метаморфозис за да ја изразат својата поддршка.

„Проверувачите на факти играат витална улога во заштитата на демократијата и во обезбедувањето пристап на јавноста до точни информации. Тие ја заслужуваат поддршката од сите!“, напиша на социјалната платформа „X“ евроамбасадорот Гир, по завршувањето на средбата.

Valuable meeting @ Metamorphosis Foundation today, together with ambassadors from 🇩🇪, 🇮🇹, 🇳🇱 & 🇸🇪. Fact checkers play a vital role in protecting democracy & ensuring public access to accurate information. They deserve the support of all! pic.twitter.com/ice3qtXebd — EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) February 29, 2024

Организацијата „Репортери без граници“ исто така преку социјалната платформа X (поранешно Твитер) изрази поддршка за новинарите и вработените во „Вистиномер“ и ја повика македонската полиција да спроведе истрага.