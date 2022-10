Европската телевизиска мрежа Јуроњуз информира дека деновиве на интернет кружи лажно видео, кое се прикажува всушност како извештај на Јуроњуз, при што се злоупотребува фонтот, графиката и знакот на Јуроњуз без дозвола, а е поврзано со војната во Украина, пишува Јуроњуз. Темата на лажното видео е наводна уникатна аукција на руски уметнички дела, при што средствата од продажбата ќе биле наменети за помош на Украина.

„Видеото не е продуцирано или објавено од Јуроњуз и нема да се одржи таква аукција“, информираат од Јуроњуз.

⚠️It seems that a fake video has been shared but wasn’t edited by Euronews.

If you come across this video, please send us the link so we can track it back.👇 pic.twitter.com/mFQ5sBe13m

— euronews (@euronews) October 28, 2022