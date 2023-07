Илон Маск формира нова компанија за вештачка интелигенција

Милјардерот Илон Маск во средата на својот Твитер профил објави дека формирал нова компанија за вештачка интелигенција, наречена xAI, која ќе функционира со истражувачи на Гугл и Oупен Еј-Ај, чија цел е како што вели тој, „да ја разбере реалноста“.

Компанијата, која ќе работи одвоено од другите бизниси на Маск како Тесла и Твитер, ќе соработува тесно со овие бизниси, според она што е објавено на веб-страницата на xAI.

Тимот на xAI се состои од 12 вработени вклучувајќи го и Маск, со експертиза од компании како што се Мајкрософт рисрч, Дип мајнд, Оупен Еј-Ај и Гугл. Мисијата на xAI се усогласува со претходните изјави на Маск за разбирање на вистинската природа на универзумот, користејќи технологија за вештачка интелигенција.

Изборот на Маск да го објави дебито на xAI на 12 јули, беше поврзан со референца од научно-фантастичниот роман „Водичот на автостоперот до галаксијата“ од Даглас Адамс. Маск истакна дека датумот, 7-12-23, се собира до 42, бројка што е славно поврзана со одговорот на животот во романот.

And what are the most fundamental unknown questions?

Once you know the right question to ask, the answer is often the easy part, as my hero, Douglas Adams, would say. pic.twitter.com/Bo6v8E1Ooq

