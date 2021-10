„Гугл“ ја претстави Address Maker, бесплатна апликација за известување за опасност од пожари на „Гугл Мапс“

По катастрофалните пожари што ја погодија северната хемисфера на Земјината топка изминатово лето, компанијата „Гугл“ деновиве се одлучи да промовира нова бесплатна апликација, која што ќе им помогне на властите и на невладините организации во справувањето со пожарите преку редовно и навремено информирање на граѓаните за ваквата опасност, се наведува во блог постот на компанијата.

Today we’re introducing Address Maker, a free smartphone app that helps governments and nonprofits quickly create Plus Code addresses for entire towns or villages.

This shortens a process that used to take years down to as little as a few weeks. #SearchOn pic.twitter.com/njZG7QDtz2

— Google Maps (@googlemaps) September 29, 2021