Елон Маск ги укина суспензиите на неколку новинари на Твитер

Сопственикот на Твитер, Елон Маск изјави дека ќе им ги врати профилите на новинарите кои ги суспендираше од социјалната платформа, пренесе Би-би-си.

Новинари на Њујорк Тајмс, Си-ен-ен и Вашингтон пост беа меѓу оние чии профили беа блокирани од платформата со обвинение дека споделуваат податоци за него и за неговата локација.

Но, среде големите критики, Маск постави отворено прашање до корисниците на мрежата за тоа што да прави следно. 59% од 3,6 милиони корисници кои учествуваа во анкетата одговорија да им се вратат профилите на новинарите.

„Луѓето проговорија. На профилите што ја објавија мојата локација ќе им се укине суспензијата“, напиша тој на Твитер.

The people have spoken.

Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022