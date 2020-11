Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Талат Џафери, денеска оствари работна средба со Рејчел Галовеј, амбасадорка на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска во Република Северна Македонија, информираат од Собранието.

Амбасадорката Галовеј на својот профил на Твитер напиша дека со собранискиот спикер разговарала за законот за антидискриминација, законот за заштита од родово засновано насилство и за новите кривични дела што се дефинирани во нацрт-Кривичниот законик, кои се важни за заштита на човековите права и демократијата во Македонија.

I met Parliament Speaker Talat Xhaferi today & discussed the Anti-discrimination Law, the Law on Protection against GBV & new crimes that are defined in the draft Criminal Law. These are important for protection of human rights & democracy in North Macedonia. @SobranieRSM pic.twitter.com/6LcyYRO3ba

— Amb Rachel Galloway (@RGallowayUK) November 30, 2020