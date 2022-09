Околу 2.000 луѓе, од кои околу 500 државници, политичари и членови на кралски семејства присуствуваа денеска на церемонијата на државниот погреб на досегашната британска кралица Елизабета Втора, која владееше со кралството речиси 70 години – најдолго од сите британски монарси. Погребната служба се одржа во Вестминстерската Опатија во Лондон, каде Елизабета Втора се венчаше за својот сопруг принцот Филип во 1947 година и каде беше крунисана за кралица, во јуни 1953 година, известува британскиот јавен радиодифузен сервис Би-би-си.

Од таму процесијата, предводена од кралското семејство, се упати кон замокот Виндзор, каде малку подоцна ќе се изврши семејната погребна церемонија и ковчегот со нејзиното тело ќе биде положен покрај нејзиниот покоен сопруг, Филип, војводата од Единбург, во меморијалната капела „Крал Џорџ Шести“ која се наоѓа во капелата „Сент Џорџ“.

Во погребната служба Деканот на Вестминстерската Опатија говореше за животот и владеењето на покојната кралица, британската премиерка Лиз Трас ја прочита 14. глава од Евангелието по Јован, а присутните ја пееја „Господ е мојот пастир“, црковната песна што е исполната и на венчавката на Елизабета Втора. Беседата ja одржа Надбискупот од Кентербери, поглаварот на Англиканската Црква.

The Cavalry Last Post is sounded by the State Trumpeters of the Household Cavalry before the Nation fell silent in Remembrance of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/ap5ccCiQW2

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022