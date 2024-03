Пукање и експлозии во Москва: Напаѓачи упаднаа во концертна сала, голем број мртви и ранети

Странските агенции објавуваат за стравотен терористички напад каков што со години не е виден во Русија. Дописникот на Би-Би-Си од Москва јавува дека вечерва требало да се одржи концерт во салата „Крокус сити хол“. Напаѓачите влегле во фоајето на преполната сала и отвориле оган врз цивилите.

Оттаму додаваат дека напаѓачите на концертната сала биле облечени во воени униформи.

Информациите за загинати се различни, а бројките се движат околу 40 загинати. Сè уште нема официјални информации. Пукањето се случило пред почетокот на концертот на групата Пикник.

Градоначалникот на Москва во својата прва реакција изјави дека се случила страшна трагедија.

„Во трговскиот центар Крокус Сити денеска се случува страшна трагедија“, изјави градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, додавајќи дека повредените за време на инцидентот ќе ја добијат потребната помош.

Како што јавува ОСИНТ, „стотици, ако не и илјадници руски полицајци, војници, пожарникари и болничари сега пристигнаа во концертната сала ‘Крокус’ во главниот град Москва како одговор на првичниот терористички напад и големиот пожар што се чини дека произлезе од нападот“.

