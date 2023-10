По бакнежот со Хермосо, Луис Рубиалес суспендиран од фудбалот на три години

Поранешниот претседател на шпанската фудбалска репрезентација Луис Рубиалес доби три години забрана од ФИФА за сите фудбалски активности, пишува Гардијан.

Рубиалес предизвика скандал кога ја бакна во усни шпанската фудбалерка Џени Хермосо за време на церемонијата по финалето на Светското првенство за жени во август, во кое Шпанија ја победи Англија.

Рубиалес првично се обиде да ја продолжи својата функција, но минатиот месец поднесе оставка и е казнет за прекршување на членот 13 од дисциплинскиот кодекс на ФИФА.

🚨 FIFA has banned former Spanish FA boss Luis Rubiales from football for three years after he kissed Jenni Hermoso pic.twitter.com/TGQsCFZAi9

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 30, 2023