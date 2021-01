Холокаустот на повеќе од шест милиони Евреи во нацистичките концентрациони логори во текот на Втората светска војна денеска со тага се одбележува во светот, со различни манифестации и пораки дека треба да се преземаат сите можни мерки да не се дозволи никогаш повеќе да не се повтори не само толкав злочин, туку и ништо слично на него.

Во земјава, одбележување на 27 јануари – Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот – организираше Министерството за надворешни работи, во форма на онлајн-конференција. Во траурната бројка на жртвите од Холокаустот се вклучени и 7.144 македонски Евреи, кои своите животи го загубија во Аушвиц – Биркенау, Треблинка и другите логори на смртта.

Претседателот на Собранието на Еврејската заедница во Република Северна Македонија Радојка Хелман – Денковска на комеморацијата порача дека Холокаустот кој се случил на нашиот континент не е само трагична епизода, туку единствено случување со универзално значење што треба да се памети не само заради почит кон жртвите и преживеаните, туку и како поука за светот.

„Денес сме поблиску до моментот кога Холокаустот ќе престане да биде живо сеќавање и ќе стане историја. Следните генерации нема да можат да ја слушнат вистината од оние што го преживеале. Трагедијата на Холокаустот станува знак и опомена за тоа каде може да води говорот на омраза и колку малку е потребно да се уништи еден народ и една цела нација“, рече Хелман – Денковска.

Премиерот Зоран Заев преку својата официјална Фејсбук-страница порача дека огнот на сеќавањето на Холокаустот секогаш треба да свети, а ние секогаш да се бориме против секаков фанатизам, расизам и ксенофобија.

„На овој ден, и на секој друг, да повторуваме „Никогаш да не се заборави, никогаш да не се повтори” и да ги чуваме спомените и на нашите 7.200 сограѓани кои од Скопје, Битола и Штип, во вагоните на смртта беа депортирани во Треблинка, во Полска.

Сеќавањето на нив секогаш да нѐ потсетува дека тишината и молкот можат да биде соучесник на злото и дека наша должност е во секоја ситуација да се спротивставуваме на секоја форма на фашизам, фанатизам, расизам, ксенофобија и геноцид“, напиша Заев.

Меѓународниот ден на Холокаустот се одбележува на денешниот датум во чест на 27 јануари 1945 година, кога советските војници го ослободиле најозлогласениот нацистички концентрационен логор Аушвиц.

На траурот и загубата на македонските Евреи потсети и амбасадорката на Обединетото Кралство, Рејчел Галовеј.

78 years ago over 7000 Macedonian Jews were deported to Treblinka. Today we remember them and preserve the memories of survivors to remind future generations of were antisemitism leads. #HMD2021 #HolocaustMemorialDay https://t.co/iHdGzQDP0K

„Пред 78 години, над 7.000 македонски Евреи беа депортирани во Треблинка. Денеска се сеќаваме на нив и ги чуваме сеќавањата на преживеаните за да ги потсетиме идните генерации каде води антисемитизмот“, напиша Галовеј, цитирајќи го и твитот на шефот на македонската дипломатија, Бујар Османи.

🇲🇰 is marking the International Day of Holocaust Remembrance. It is our duty to keep the memory alive for future generations.The #Holocaust is a heinous reminder of the irrevocable pain & suffering that directly results from racism & antisemitism. pic.twitter.com/Fg5p1gEBmz

— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 27, 2021