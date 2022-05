Кралицата Елизабета Втора ја посети новата брза линија на лондонското метро именувана по неа. Таа пристигна облечена во сончево жолта комбинација и како што пренесе јавниот сервис Би-би-си во репортажата за настанот, беше насмеана и во весел дух. Со помош на бастун прошета низ станицата, па дури го провери и автоматот за билети, а разговараше и со машиновозачот и други вработени во метрото.

До последен момент не се знаеше дали кралицата Елизабета Втора ќе може да присуствува на настанот. На станицата на свечениот пречек присуствуваше и британскиот премиер Борис Џонсон и градоначалникот на Лондон, Садик Кан.

🚆Celebrating the opening of the Elizabeth Line!

Named in honour of The Queen, today Her Majesty and The Earl of Wessex visited Paddington Station ahead of the new railway opening to passengers next week. pic.twitter.com/uLAdtyIbA3

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2022