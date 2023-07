Ко-основачот на Твитер Џек Дорси регира на новите ограничувања

Ко-основачот на Твитер, Џек Дорси реагираше јавно откако сопственикот на социјалната мрежа, Илон Маск, го ограничи бројот на твитови кои корисниците можат да ги видат во текот на еден ден.

„Тешко е да се води Твитер. Никому не му го посакувам тој стрес. Верувам дека тимот дава сè од себе знаејќи ги ограничувањата што ги имаат, кои се огромни“, напиша Дорси на Твитер. „Лесно е да се критикуваат одлуките од далеку… за што сум и јас виновен… но знам дека целта е да се види како Твитер напредува. Тоа ќе се случи“, додава тој.

Running Twitter is hard. I don’t wish that stress upon anyone. I trust that the team is doing their best under the constraints they have, which are immense. It’s easy to critique the decisions from afar…which I’m guilty of…but I know the goal is to see Twitter thrive. It will.

