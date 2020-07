Канје Вест пак сака да се кандидира за претседател на САД

На 5ти јули на својот Твитер профил раперот Канје Вест објави дека ќе се кандидира за претседател на претстојните избори во САД со слоганот #2020VISION. Ова не е прв пат тој да изјави дека ќе се кандидира за претседател откако во 2015 на МТВ видео наградите изјави дека има намера да се кандидира во 2020 година.

Покрај оваа изјава Канје во ноември минатата година изјави дека сепак ќе ја одложи неговата кампања за 2024. Тој би се соочил со неколку пречки при неговата кандидатура бидејќи веќе ги пропушти роковите за да се појави на гласачките ливчиња како независен кандидат во над 6 држави. Во негова поддршка излегоа неговата сопруга Ким Кардашијан, Елон Маск и други познати личности.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

