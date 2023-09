Илон Маск ќе воведува опција за аудио и видео повици на Икс (Твитер)

Платформата за социјални медиуми Икс, поранешен Твитер, планира да лансира видео и аудио повици, а сопственикот на Икс, Илон Маск, се трка да изгради „апликација за сè“ за да остане пред конкуренцијата на Тредс (Threads) во сопственост на платформата Мета, пишува Ројтерс.

Маск преку статус на Икс соопштува дека на корисниците нема да им треба телефонски број за функциите што ќе бидат достапни на Епл, Андроид и на персоналните компјутери.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023