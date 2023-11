Фон дер Лајен во посета на Киев, ќе се разговара за пристапниот пат на Украина во ЕУ

Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска пристигна во Киев за да разговара за проширувањето на Европската унија (ЕУ) со украинскиот претседател Володимир Зеленски, објави таа на платформата „X“, поранешен Твитер.

„Тука сум да разговарам за пристапниот пат на Украина во ЕУ“, рече таа додавајќи дека ќе разговараат и за финансиската поддршка на ЕУ за обнова на Украина.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023