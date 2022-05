Бил Гејтс објави дека има ковид-19, но со благи симптоми

Основачот на „Мајкрософт“, еден од најбогатите луѓе на планетава и филантроп, Бил Гејтс, кој и пред корона пандемијата беше посочуван во еден куп разноразни теории на заговор, што беа логично и успешно оспорени, објави дека направил тестирање и тоа покажало дека е позитивен на корона вирусот.

Гејтс на Твитер објави дека има благи симптоми, но според советите на експертите, ќе биде во изолација додека не оздрави.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022