2020 – Љубовна приказна (Видео)

Во ноември годинава беше објавено дека оригиналните мастери на Тејлор Свифт се продадени за 300 милиони долари од страна на Скутер Браун, и покрај долгогодишниот спор меѓу пејачката и менаџерот. По оваа вест Тејлор објави дека работи на преснимување на целата незина дискографија, со цел таа самата да ја поседува својата музика.

Пејачката објави на својот Твитер профил дека иако снимките сѐ уште не се готови, таа позајмила дел од од снимката за еден од нејзините најголеми хитови „Љубовна приказна“ (Love story), за реклама во продукција на актерот Рајан Ренолдс.

Во рекламата е претставена љубовна приказна помеѓу ѓаволот и девојка која се вика 2020. Рекламата е за нова дејтинг апликација со име Match.

Okay so while my new re-records are NOT done, my friend @VancityReynolds asked me if he could use a snippet of one for a LOLsome commercial he wrote so…here’s a sneak peak of Love Story! Working hard to get the music to you soon!! https://t.co/0vBFXxaRXR

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 2, 2020