Земјотрес во Србија: „Сè околу нас почна да се тресе“

Земјотрес со јачина од 3,6 степени според Рихтеровата скала денеска во 9 часот и 47 минути го погоди Петровац на Млава, соопшти српскиот Републички сеизмолошки завод, објави ТВ Н1.

Интензитетот во епицентарот е проценет на од V до VI од Меркалиевата скала.

„Земјотресите со таков интензитет можат да предизвикаат многу мали оштетувања на објектите во епицентралното подрачје“, наведуваат од Институтот.

По овој земјотрес следеа три помали – со јачина од 1,9, 2,6 и 2,3 степени според Рихтеровата скала.

Претходно, Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (EMSC) соопшти дека епицентарот на земјотресот бил на 50 километри североисточно од Крагуевац и 35 километри североисточно од Јагодина.

