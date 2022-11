Размена на снаи: Нова генетска студија ги открива тајните на неандерталските семејства

Меѓународен тим истражувачи од Институтот за еволутивна антропологија Макс Планк успеале да ги секвенционираат геномите на 13 неандерталци, објави здружението Макс Планк.

Истражувањето покажало роднински врски помеѓу дел од праисториските луѓе чии останки биле испитувани, меѓу кои и татко и ќерка тинејџерка. Врз основа на испитувањето на гените научниците заклучиле дека неандерталците живееле во мала група која се состоела од блиски роднини, со околу десет до дваесет члена, а дека таквите заедници се поврзувале преку миграција на жените.

