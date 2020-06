На 31ви мај, за прв пат во историјата на човештвото астронаути на НАСА пристигнаа на Меѓународната вселенска станица со комерцијално летало – објави НАСА на нивниот Твитер профил. Леталото за кое што имаше онлајн симулатор за негово слетување, успешно слета после 19 часовен лет без никакви проблеми. Со ова SpaceX ја има честа да е првата приватна компанија која што испратила луѓе во вселената.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020