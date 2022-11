Лидерите од земјите од Западен Балкан, во рамки на Самитот за Берлински процес, во присуство на германскиот канцелар Олаф Шолц и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, како и генералниот директор на Советот за регионална соработка Мајлинда Брегу, потпишаа три регионални договори за мобилност.

I welcome the signature of 3 agreements on mobility in the Western Balkans.

More should follow to complete the Common Regional Market.

It’s good for the economy and it will strengthen personal bonds in the region.

The same story that is at the heart of our European project. pic.twitter.com/oqa3s00peT

