По удар од брод, се сруши мост во Балтимор – автомобили и луѓе завршија во реката

Дел од мостот Френсис Скот Ки во американскиот град Балтимор се урна откако товарен брод удри во него утрово. Повеќе автомобили завршија во реката Патапско, јави Гардијан.

Бродот Дали, под знаме на Сингапур, удрил во мостот, по што се запалил, пред да потоне. Во видео споделувано на социјалната мрежа „Х“ се гледа како голем дел од мостот долг 2,6 километри паѓа во водата.

BREAKING: Footage of the Francis Scott Key Bridge collapsing just outside of Baltimore, Maryland. Ongoing rescues in progress… #mdtraffic #breaking pic.twitter.com/LtmcnS2LGN

— DMV News Live (@DCNewsLive) March 26, 2024