Јутјуб добива нов извршен директор

Извршната директорка на Јутјуб, Сузан Војчицки се повлекува од функцијата по речиси 25 години во „Гугл“, компанијата во чија сопственост е платформата за видеа. Таа за одлуката ги информирала вработените преку електронска пошта, а писмото го објави и на социјалните мрежи, пренесува „Врџ“.

Функцијата на Војчицки ќе ја преземе главниот директор за производи во компанијата Нил Мохан, кој откако долги години служеше како потпретседател на „Гугл“ за прикажување видео-реклами, се приклучи во Јутјуб во 2015 година. Според Војчицки, Мохан имал голема улога во развојот на неколку производи на платформата, како Јутјуб ТВ, Јутјуб Мјузик, Премиум и Шортс.

thank you @SusanWojcicki for all your amazing work over the years to make YouTube home for so many creators ♥️ pic.twitter.com/T2t2NUqRsW

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) February 16, 2023