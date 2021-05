„СпејсЕкс“ најави мисија на Месечината финансирана во криптовалутата Доџкоин

Компанијата „СпејсЕкс“ во сопственост на Илон Маск следната година планира да ја лансира мисијата наречена „DOGE-1“ на Месечината, а целото патување ќе биде платено преку криптовалутата Доџкоин (Dogecoin), која започна како шега во 2013 година, извести „Си-нет“.

Доџкоин е криптовалута слична на Биткоин, која е поврзана со одамна познатото меме со куче – Шиба Ину.

Мисијата ќе биде финансирана од корпорацијата „Geometric Energy“, која не ги откри трошоците за патувањето. Иако деталите за мисијата се нејасни, познато е дека при истата ќе се користи ракетата Фалкон 9.

„Возбудени сме што ќе ја лансираме DOGE-1 на месечината. Мисијата ќе ја демонстрира примената на криптовалутата надвор од орбитата на Земјата и ќе постави основа за меѓупланетарна трговија“, изјавил Том Очинеро, потпретседател на комерцијална продажба во „СпејсЕкс“.

Инаку, Маск мисијата за првпат ја најави на Твитер на Денот на шегата, први април.

„СпејсЕкс буквално ќе стави Доџкоин буквално на месечината“, напиша тогаш Маск.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021