Сè повеќе барања за забрана на ТикТок

Повикот за забрана на ТикТок во светски рамки зема сè поголем замав на социјалните мрежи. По обвинувањата дека кинеската платформа ги злоупотребува информациите на корисниците, барањата за преземање акција против ТикТок се зголемија, при што минатиот петок за помалку од 10 часа беа споделени повеќе од 10.000 твитови кои повикуваат на забрана.

Хакерската група „Anonymous” тврди дека ТикТок има вградено малициозен софтвер со кој информациите се испраќаат до кинеската влада. Оваа група која е позната по своите енергични напади врз целите, го обвини ТикТок за шпионирање на милиони свои корисници. Тие велат дека апликацијата има многу проблеми со безбедноста и приватноста.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020