Новиот анимиран филм за Спајдермен „Акрос д Спајдерверс“ се прикажува во различни верзии

Најновиот анимиран филм за Спајдермен „Акрос д Спајдерверс“ („Across the Spiderverse”) се прикажува во кината во неколку различни верзии. Се работи за приказна „сместена“ во мултиверзум со спајдермен ликови од различни универзуми што се здружуваат против злото.

Референцата да се емитуваат различни верзии од цртаниот е сосема логична. Некои дијалози или реакции во различните верзии се сменети. Режисер на филмот е Ендру Левитон кој потврди дека има различни верзии што се прикажуваат во кината. Некои од нив содржат вицови или, пак, имаат видоизменети сцени и фрази, но сепак, поголемиот дел од приказната е ист.

Она што е специфично со „Акрос д Спајдерверс“ е што ова е првиот филм кој претставува социјален конзументски експеримент, наменет за новите генерации кои навистина забележуваат детали.

Веста за филмот привлече и внимание на Твитер, а на ТикТок има инсерти.

Actually a genius decision to have a movie based off a multiverse premise have different versions with slight variations so viewers have different experiences. https://t.co/AbPp25jxSf

— Ultima📛 | #вʟм (@UltimaShadowX) June 22, 2023