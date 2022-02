Хип-хоп ѕвездите Еминем, Снуп Дог, Доктор Дре и 50 Цент приредија возбудливо шоу на полувремето на „Супер Боул 2022“

Дури и според стандардите на „Супер Боул“, настан во кој митологизирањето е спорт исто како и фудбалот, ова беше особено возбудливо шоу на полувремето. Три недели пред настанот, НФЛ објави четириминутен трејлер, третина од самата изведба, во која Доктор Дре, најважниот продуцент во историјата на рапот, составува суперхеројска екипа од легендите на хип-хопот и R&B од 90-тите: Еминем, Мери Џеј Блајџ и Снуп Дог, како и Кендрик Ламар, големиот хип-хоп талент од западниот брег на неговата генерација, кој одел во истото средно училиште Комптон како и Дре, пишува британскиот Гардијан.

Непосредно пред да започне, водителите на Ен-Би-Си шепнаа дека можеби е најдоброто шоу на полувремето во Супер Боул досега. Сепак, и покрај сета таа помпа, ова се чинеше како поинаков вид на шоу на полувремето, режисерски и музички поинвентивно од вообичаените бендови што маршираат и лажни навивачи на теренот. Имаше повеќе соработка и сценски-парчиња, сите собрани од импресивниот бенд во живо на Андресон Пак.

Започна со Снуп Дог – облечен во кралска ултрамарин сина тренерка – и Дре, на врвот на сценографијата изградена да личи на улицата Комптон. Тие ја споделија насмевката на двајца мажи кои уживаа во тоа колку далеку стигнале додека ги изведуваа The Next Episode и California Love (иако, и покрај гласините, холограмот на „2 Pac“ не им се придружи). Камерата се оттргна за да открие група танчери кои слободно стилизираа низ воздушната карта на улиците на Комптон, а внатре во куќите на сетот имаше повеќе танчери и бендот што свиреше на каучи.

Од покривот на една од куќите се појави 50 Цент, рекреирајќи го неговото класично видео од 2003 година за In Da Club и ја започна песната висејќи наопаку од таванот (плус со пријатна кореографија во ноќен клуб која потсетува на секоја роденденска забава). Едвај имаше време да се здивне пред Мери Џеј Блајџ да застане на врвот на сценографијата за да ги пее Family Affair и No More Drama, а камерата се движеше помеѓу нејзината моќна изведба на покривот и сцените со забава подолу.

Таа му го отстапи местото на Кендрик Ламар, излегувајќи со армија зомби танчери од серија картонски кутии за да ги изведат Maad City и Alright, пред изведбата на Еминем на Lose Yourself, од 8 Mile. Дре заврши оддавајќи му почит на „2 Pac“, свирејќи го пијано рифот на I Ain’t Mad At Cha пред трогателното финале: три генерации уметници кои Dre ги менторираше, соработуваше и ги продуцираше, се собраа заедно да го гледаат како ја изведува Still Dre, што е и неговиот незаменлив придонес за хип-хопот на западниот брег.