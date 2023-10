Фон дер Лајен пристигна во Скопје „во клучен момент за евроинтегративниот процес“

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен попладнево пристигна во Скопје, од каде ја започнува својата четиридневна посета на Западен Балкан.

На Меѓународниот аеродром Скопје ја пречека вицепремиерот за европски прашања Бојан Маричиќ, кој на својата страница на социјалната мрежа Фејсбук напиша дека посетата на претседателката на Европската комисија е позитивен сигнал за европската перспектива на регионот и е „во клучен момент за нашиот евроинтегративен процес“.

„Имаме важни прашања кои треба да ги отвориме за реформите и обврските пред завршувањето на скрининг процесот и пред објавата на годишниот Извештај за напредокот за 2023 година. На утрешниот состанок очекувам корисна и плодна дискусија фокусирана на следните чекори и планови за брз напредок кон полноправно членство во ЕУ“, стои во објавата на Фејсбук страницата на вицепремиерот Маричиќ.

Фон дер Лајен вечерва ја прими и претседателот Стево Пендаровски, од чиј кабинет соопштија оти на средбата се разговарало за процесот на пристапните преговори на земјава за членство во ЕУ, како и за актуелните политички случувања во Северна Македонија и состојбите во регионот.

„На средбата беше разговарано за претстојниот извештај на Европската Комисија за напредокот на Северна Македонија како земја-кандидат, како и за Планот за раст на Западниот Балкан, при што претседателот Пендаровски се заблагодари за поддршката и посветеноста од Европската Унија на политиката на проширување и интеграција на земјите од Западен Балкан“, соопштија од претседателскиот кабинет.

На средбата Пендаровски и фон дер Лајен размениле мислења за стратешката важност од спроведување на уставните измени и натамошните импликации врз европската перспектива на земјава.

Снимки од средбата кај Пендаровски објави и фон дер Лајен, која на социјалната мрежа „Х“ напиша:

„Како што напредувате во реформите, го правите својот пат кон ЕУ. Со нетрпение очекуваме да ви посакаме добредојде вам, на вашиот уникатен идентитет и вашиот јазик, македонскиот јазик“.

Glad to start my visit to the Western Balkans in Skopje!⁰

As you progress on reforms, you are making your way to the EU.

We are looking forward to welcoming you, your unique identity and your language, the Macedonian language.@SPendarovski pic.twitter.com/MLOQ36WK6L

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2023