Честитки за победата на ВМРО-ДПМНЕ на двојните избори од Гир, Вархеји, Пленковиќ и Лосон

Честитки за победата на претседателските избори доби денеска Гордана Сиљановска-Давкова. Евроамбасадорот Дејвид Гир денеска преку објава на Икс ѝ ја честиташе победата.

„Очекувам тесна соработка со неа за европската иднина на земјата“, напиша Гир.

Congratulations to Gordana Siljanovska-Davkova upon her election as president of North Macedonia. Looking forward to working closely with her for the European future of the country.

— EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) May 9, 2024