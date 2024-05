Милошоски: Новата влада веројатно ќе ја сочинуваат ВМРО-ДПМНЕ, „Вреди“ и ЗНАМ

Новата влада се очекува до 20 јуни, а најверојатно ќе ја сочинуваат ВМРО-ДПМНЕ, „Вреди“ и ЗНАМ, напиша на социјалната мрежа „Х“, пратеникот и член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Антонијо Милошоски.

Неговата објава доаѓа по вчерашното прегласување за парламентарните избори на седум избирачки места – шест во петтата и едно во шестата изборна единица.

#Macedonia 120-seat Parliament election 🇲🇰 :

VMRO DPMNE+-EPP: 58

DUI~S&D|EPP|NI: 18

SDSM+-S&D|RE|G/ECR: 18

VREDI~NI: 14

Levica~LEFT: 6

ZNAM-*: 6 MPs

…

The new government is expected until 20.June, most probably VMRO +VLEN +ZNAMhttps://t.co/Wz7ygeAWwG #Избори2024 #IzboriMK pic.twitter.com/QKxvor6FrI

— Antonio Macedonian (@AMiloshoski) May 22, 2024