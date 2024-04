Капетанот на контејнерскиот брод од Мериленд не е Украинец

Компанијата „Синерџи“ за Асошиејтед прес истакна дека капетанот и целиот екипаж на контејнерскиот брод, којшто удри во мост во Мериленд по што тој се урна, биле од Индија. Украинецот кој се гледа на скриншот фотографијата од објавата, бил наведен како капетан на „Дали“ од 19 март 2016 година до 27 јули 2016 година. Од „Синерџи“ за Асошиејтед прес изјавиле дека двајцата „пилоти“ – надворешни лица, локални специјалисти, кои го навигираат бродот во и надвор од пристаништата, имале државјанство на САД, како што пропишува законот. Според властите, нема докази за намерен чин или за терористички напад. Сè укажува на несреќа, велат тие. Тоа што на „Дали“ во 2016 во текот на неколку месеци имало капетанот Украинец, е комплетно ирелевантно за инцидентот во март 2024, пишува Вистиномер.

Рецензираме објава на социјалната мрежа Фејсбук во која се споделува фотографија од едно лице заедно со други негови лични податоци.

Откако огромниот контејнерски брод „Дали“ удри во мост во Мериленд долг 2,5 километри (Key Bridge) и предизвика тој да се урне, корисниците на социјалните мрежи почнаа да споделуваат фотографија од веб-страница, за која велат дека докажува дека капетанот на „Дали“ бил Украинец.

