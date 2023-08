Илон Маск ќе ја ограничи функцијата за „блокирање“ на Х, порано познат како Твитер

Илон Маск во петокот објави дека функцијата за блокирање ќе биде многу ограничена на социјалната мрежа X, порано познат како Твитер, со што ќе се отстрани функцијата која долго време се сметаше за заштита од вознемирување, објави Вашингтон пост.

Маск во повеќе твитови рече дека функцијата за блокирање „нема смисла“ и дека ќе биде „избришана како функција“, освен за ДМ. Тој ова го напиша во одговор на твитот од Силиконската долина на сопствениците на Тесла (Tesla Owners Silicon Valley), сметка што претставува клуб на сопственици на Тесла, од каде прашаа дали има разлика помеѓу блокирање и мутирање.

Блокирањето на корисникот на платформата го спречува тој корисник да комуницира со сметка – како на пример да гледа твит на корисникот, да го цитира неговиот твит или директно да му се обраќа. Блокираниот корисник знае дека е блокиран. Во меѓувреме, мутирањето на сметката го спречува корисникот да ги гледа објавите на сметката. Исклучените сметки не знаат дека некој ги „мјутнал“.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

