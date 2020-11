Британската амбасадорка Галовеј ги осуди говорот на омраза и лажните обвинувања кон новинарите на „Мета“

Амбасадорката на Велика Британија, Рејчел Галовеј, попладнево од нејзиниот Твитер профил ги осуди говорот на омраза и лажните обвинувања на социјалните мрежи и во некои портали против новинарите на „Мета“, кои заедно со нивните колеги од Метаморфозис се најдоа на удар на злонамерниците откако порталот „Лидер“ објави потпалувачки текст. Галовеј побара надлежните институции да преземат мерки и да го истражат случајот.

„Го осудувам говорот на омраза и ширењето на лажните обвинувања кон новинарите на „Мета“. Медиумската слобода е темелен столб на демократијата и слободните општества. Барам од надлежните институции да преземат мерки и да го истражат овој случај“, напиша Галовеј.

I condemn the hate speech and spreading of false accusations towards @meta_agency journalists. Media freedom is the fundamental pillar of democracy and free societies. I ask relevant institutions to take action and investigate this case. #DefendMediaFreedom

