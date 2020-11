Европскиот амбасадор во С. Македонија, Дејвид Гир денеска преку својот Твитер профил изрази поддршка и побара навремено да се истражи говорот на омраза и хајката која деновиве се води онлајн против вработените во Фондацијата „Метаморфозис“.

„Само што разговарав со Метаморфозис по кампањата за оцрнување што се води против нив. Не треба да има место за поттикнување омраза или ширење лажни обвинувања во медиумите. Заканите против вработените во Фондација Метаморфозис треба навремено да се истражат“, напиша Гир на својот Твитер профил.

Just spoke to Metamorphosis following smear campaign against them. There should be no place for incitement of hatred or spreading false accusations in the media. Threats against @fmeta staff should be promptly investigated.

— EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) November 16, 2020