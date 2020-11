Baby Shark стана најгледано видео на YouTube

Популарната детска песна „Baby Shark“ на 2 ноември стана најгледано видео на YouTube со над 7.1 милијарди прегледи. Со ова оваа песна го надмина претходниот рекорд којшто го држеше „Despacito“ од 4ти август 2017та година. „Baby Shark“ започнала како летна кампинг песна во 2016 година а стана вирална во 2018 година со тогашниот #BabySharkChallenge и претпознатливиот танц што е опишан во видеото.

Компанијата која го изработи конкретното видео за „Baby Shark“ соопшти дека се заблагодарува за поддршката и љубовта на сите оние кои го овозможиле овој успех.

Baby Shark swims to the top of YouTube, officially becoming the No. 1 most-viewed YouTube video in history, with 7.04 billion YouTube views!

Thanks for all your love and support, everyone!

Watch Baby Shark Dance: https://t.co/MVc3sFwkFp#BabySharkNo1 #BabyShark #BabySharkDance pic.twitter.com/TsyBvG83lT

— pinkfong_usa (@pinkfong_usa) November 2, 2020