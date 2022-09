Твитер конечно воведува опција за промена на објавените твитови

Сепак, и покрај долгото чекање социјалната мрежа да воведе ваква опција, некои од корисниците сметаат дека на овој начин ќе се изгуби автентичноста на оваа мрежа.

„Зошто Твитер потпаѓа под притисокот да го овозможи копчето за уредување? Со тоа ќе ја уништи сета оригиналност и „прифаќање“ на уникатноста на платформата“, напиша корисник на Твитер.

Why is Twitter bowing to the pressure of giving us an edit button? It will spoil the whole originality and “receipt” uniqueness of the platform.

— Adewale Adetona (@iSlimfit) September 1, 2022