Сора – нов вид вештачка интелигенција што создава видеа по текстуални инструкции

Компанијата за вештачка интелигенција OpenAI, најави нова алатка наречена „Сора“ за креирање видеа кои траат до 60 секунди, а се создадени по текстуални инструкции.

Според нивен блогпост, моделот исто така може да создаде видео врз основа на неподвижна слика или да прошири снимки со нов материјал.

„Ја учиме вештачката интелигенција да го разбере и симулира физичкиот свет во движење“, велат од OpenAI во врска со „Сора“.

Моментално „Сора“ е достапна само за истражувачи кои ќе работат истата да не биде искористена за злонамерни цели како создавање насилни и порнографски содржини. Иако ограничен пристат имаат само истражувачите и визуелни уметници, извршниот директор Сем Алтман на социјалната мрежа „X“ сподели видео клипови создадени од „Сора“.

Видеата имаат и печат со кој се препознава дека се создадени од вештачка интелигенција.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024