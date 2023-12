Презентерка на Би-би-си покажа среден прст на вести во живо, па се извини

Презентерка на вести на Би-би-си, која случајно беше фатена како покажува среден прст на почетокот на програмата, се извини за, како што рече, „глупавата шега“ која била наменета за колегите, но не и за гледачите.

Мерјам Мошири, една од главните водителки на Би-би-си, во средата беше фатена како на пладневното издание на вестите покажува среден прст и кренати веѓи, по завршувањето на препознатливото одбројување на програмата.

Таа брзо ја спушти раката и го смени изразот на лицето пред да почне да чита наслови на вести, пренесува Гардијан.

WATCH: BBC anchor caught flipping middle finger right into the camera live on air: ‘Live from London’ pic.twitter.com/0JKca0Ogfy

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 7, 2023