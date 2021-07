Македонски и албански еколошки организации бараат Охрид да се прогласи за светско наследство во опасност

Македонски и албански еколошки организации апелираа до Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, Охрид да се стави на листата на светски наследства во опасност. Екологистите од двете држави кои го делат Охридското езеро, но и грижата за природното и културното богатство, сметаат дека уништувањето на вредностите продолжува и по препораките и предупредувањата на Комитетот за итно спроведување на мерките за заштита, спречување на урбанизацијата и решавање на проблемот со дивоградбите. Напротив, сметаат тие, и понатаму продолжуваат девастирачките политики кои водат до неповратно губење на непроценливо богатство кое му припаѓа на целиот свет и сите идни генерации.

Од еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ денеска информираа дека писмото до Комитетот за светско наследство, поддржано од 18 македонски и 15 албански организации, е веќе испратено. Тие информираат дека активистите се длабоко загрижени за состојбата на Охридскиот регион, која не е последица на војна или природна катастрофа, најчестите причини за уништени вредности и прогласување на светски наследства во опасност – туку директен резултат на управувањето со наследството од страна на локалните и централните власти на двете држави.

„За жал, алармот во 2019 година не ги разбуди нашите влади, и дополнителното време кое го добија од Комитетот за светско наследство за да ги спроведат препораките и неопходните мерки за заштита го искористија за нови планови за урбанизација, поволности за нелегалните градби маскирани со неколку симболични отстранувања на привремени конструкции, продолжување на неефикасното управување и неефикасната законска заштита, прекршувања на постоечките закони, чекори кон реализација на плановите за Коридор 8 без никаква анализа на алтернативни рути, празни и чисто формални одлуки кои навидум ги спроведуваат препораките, а во реалноста овозможуваат продолжување на уништувањето,“ се вели меѓу другото во апелот до Комитетот.

Она што особено ги загрижува еколошките организации е продолжувањето на процесите за урбанизација, дури и по сериозното предупредување на Мисијата од јануари 2020 година дека „тековните и планираните модификации забрзано ја водат веќе ранливата состојба до точка по која нема враќање“.

„Сите урбанистички планови иницирани по мисијата во 2020 година и сите неспроведени, а неопходни активности недвосмислено покажуваат дека нашите локални и централни власти продолжуваат по истиот пат кој го доведе светското наследство во сегашната лоша состојба, целосно свесни дека тоа е пат кој води до можно неповратно губење на непроценливо богатство“, велат од „Фронт 21/42“.

Апелот, со кој се бара впишување на Охридскиот регион во Листата на светски наследства во опасност и осуда на свесното уништување на неговите вредности од страна на институциите, го потпишаа македонските организации Фронт 21/42, Охрид СОС, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг, Иниститут за комуникациски студии, Новинари за човекови права, О2 Иницијатива, Гоу Грин Скопје, Го Сакам Водно, АРТ ПОИНТ – ГУМНО, Организација на потрошувачи Кочани, ЕД Вила Зора, Балканска Водна мрежа, Скриениот херој во секое дете, Еко-Живот Кавадарци, Рурална Коалиција, Планетум – Струмица, Грин.орг Кочани, Здрава Котлина -Струмица и Добра Земја – задруга за органска храна и албанските организации Albanian Centre for Environmental Governance – A.C.E.G, Eco Albania, UJA Center, Albanian Ornithological Society (AOS), The Resource Environmental Center Albania, Organizata ILIRIA, Tirana, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA), Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror –Vlorë, “Friends of Korca” Association, Albanian Network for Rural Development – ANRD, Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër, Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri – INCA, Observator, Tirana, Cesvi, Vjosa Explorer.