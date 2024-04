Голем пожар во зградата на старата Берза во Копенхаген

Голем пожар избувна утрово во зградата на поранешната Берза во Копенхаген од 17 век – една од најпознатите знаменитости на данската престолнина. Пожарот го проголта кровот на историскиот објект и го урна неговиот карактеристичен врв, пренесе Гардијан.

„Сведоци сме на страшен спектакл. Берзата гори“, напиша на социјалната мрежа „Х“ данската Стопанска комора, која ја зазема зградата до палатата Кристијансборг, седиштето на данскиот парламент.

Драматичните снимки покажуваат облаци од црн чад што се издигаат од зградата која беше во процес на реновирање. Полицијата во Копенхаген соопшти дека го блокирала главниот пат и дел од центарот на градот.

Flames are tearing through Copenhagen’s 17th-century Old Stock Exchange, causing the collapse of its spire.

