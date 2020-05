Два американски бомбардери Б-1, придружени од 4 ловци Ф-16, денеска прелетаа над Скопје за да го честитаат македонското членство во НАТО.

„Денеска и на македонското небо можевме да видиме дека е точна тезата – ние сме НАТО. За жал немавме можност сред пандемијата со корона вирусот да го прославиме нашето членство, меѓутоа, денешниот настан, заедничката координирана акција на нашата армија заедно со НАТО командите, заедно со воздухопловните сили на САД, покажува дека интеграцијата не е само политичка, туку е реална, воена и одбранбена“, изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска.

Two U.S. B-1 Lancers from Ellworth Air Force Base, South Dakota, flew over Skopje to welcome 🇲🇰 into #NATO. This flyover is an expression of our enduring support for North Macedonia. #WeAreNATO #Partners #Allies pic.twitter.com/VTsGggy9GH

— U.S. Embassy North Macedonia (@USEmbassySkopje) May 29, 2020