„Домаќинство за почетници“ на Горан Столевски ќе има премиера на филмскиот фестивал во Венеција

Филмскиот фестивал во Венеција, еден од најпрестижните настани во глобалната филмска индустрија, денеска го отвора своето 80-то издание. Во рамки на фестивалот премиера ќе има и македонскиот филм „Домаќинство за почетници“ во режија и по сценарио на Горан Столевски, а во продукција на Лист Продукција – Скопје.

Во рамките на јубилејното издание, кое ќе трае до 9 септември, ќе бидат прикажани филмски наслови како „Ферари“ на Мајкл Ман, „Маестро“ на Бредли Купер, „Догмен“ на Лик Бесон, „Убиецот“ на Дејвид Финчер, „Присила“ на Софија Копола, а тука е и „Домаќинство за почетници“ на Столевски.

И покрај сегашните штрајкови во Холивуд, на црвениот килим ќе зачекорат ѕвезди како Адам Драјвер, Кејлеб Лендри Џонс, Мадс Микелсен и Џесика Честејн, кои се меѓу познатите лица кои ќе присуствуваат на претстојниот филмски фестивал во Венеција.

„Домаќинство за почетници“, за кој продуцентот Лист Продукција – Скопје има обезбедено дистрибуција на територија на САД преку компанијата Focus Features (Universal Pictures), е третиот долгометражен филм на режисерот Столевски и прво негово македонско мнозинско остварување.

Неговиот дебитантски филм „Нема да си сама“ (You won’t be alone) беше премиерно прикажан на филмскиот фестивал „Санденс“ во 2022 година, а истата година, неговиот втор филм „Доволно возрасни” (Of an Age) го отвори Меѓународниот филмски фестивал во Мелбурн. И двата филма беа интернационално дистрибуирани од страна на Focus Features и Universal Pictures.