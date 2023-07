Кавга за пенали во финалето на Светското првенство во ФИФА е-спорт

Контроверзии го засенија резултатот од финалето на Светското првенство во ФИФА е-спортот, при што изби расправија откако Марк Захари – познат како „Mark11“ загуби од Мануел Бачур -„Bachoore“, на пенали.

Тимот на Марк, Футвиц, тврди дека тој се обидел да ја прекине играта бидејќи неговите внесувања на контролорот биле видливи на големиот екран, откривајќи каде цели при шутирањето, јави Би-би-си.

Играта ФИФА 23 има опција која овозможува прикажување на командите што ги задава играчот преку контролорот. Тоа значи дека притискањето на копчињата на Марк било прикажувано низ целата арена во Ријад, Саудиска Арабија, каде што се одржа финалето.

Тимот Футвиц тврди дека Марк три пати се обидел да ги извести судиите за тоа и да побара од нив да ги рестартираат пеналите, но на крај загуби од Бачур со 4-5.

