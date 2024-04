Израел: Ќе одговориме на иранскиот воздушен напад

Началникот на Генералштабот на израелската армија, Херзи Халеви, изјави дека Израел ќе одговори на иранскиот воздушен напад, но дека сè уште размислуваат кога и како ќе го направат тоа.

Иранскиот напад со проектили и беспилотни летала, рече Халеви – „ќе добие одговор“.

Неговата изјава била дадена за време на посетата на воздухопловната база Неватим, која, според Израел, претрпела мала штета во нападот.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се состанал со државниот врв за да разговара за можен одговор.

Портпаролот на Белата куќа, Џон Кирби, одбил да каже дали САД биле информирани за плановите на Израел да одговори.

„Ќе ги оставиме Израелците да зборуваат за тоа. Ние не сме вклучени во нивниот процес на одлучување за потенцијален одговор“, изјавил Кирби за новинарите.

Императив е меѓународната заедница „да биде обединета во отпорот на оваа иранска агресија, која го загрозува светскиот мир“, напиша вчера израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на социјалната мрежа X.

Israel deeply appreciates the support of the United States, Britain, France and others in thwarting the Iranian attack against Israel.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 15, 2024