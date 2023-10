Нобелова награда за изумителите на мРНК вакцините

Годишната Нобелова награда за физиологија или медицина беше доделена на унгарската научничка Каталин Карико и американскиот научник Дру Вајсмен. Двајцата научници биле клучни во развивање на технологијата зад мРНК вакцините, технологија која беше основата на вакцините против ковид-19 развиени од Бионтек-Фајзер и Модерна, известува Би-би-си.

Пред ковид-19 пандемијата, мРНК технолгијата за вакцини беше експериментална и никогаш претходно не била искористена на масовното ниво на што беше искористена за време на пандемијата.

Од Комитетот за Нобеловата награда, како што пренесува Би-би-си, изјавиле: „Луреатите придонесоа за невидената стапка на развој на вакцини за време на една од најголемите закани за човековото здравје во модерното време“.

Watch the very moment the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Katalin Karikó and Drew Weissman was announced.

